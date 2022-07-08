Привычка Гаттузо курить сильно напрягает фанатов «Валенсии»

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо курит как паровоз - и это сильно напрягает поклонников клуба, являющихся на стадион. В социальных сетях разгорается ропот на эту тему - поклонники клуба считают, что курение электронной сигареты, с которой Дженнаро не расстается, это плохой пример для футболистов.

И спустя всего лишь месяц после того, как Гаттузо возглавил клуб, уже пошли разговоры о расставании с ним. Причина, конечно же, не только в курении, но и в том, что сам итальянский специалист, известный своим крутым и резким норовом, недоволен тем, как протекает трансферная кампания «летучих мышей». Год назад он по этой же причине быстро покинул «Фиорентину».

Так что злить Дженнаро не стоит.