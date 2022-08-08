«Валенсия» объявила об уходе Гуэдеша в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш переезжает в Англию, где будет защищать цвета «Вулверхэмптона». О сделке официально объявил испанский клуб, который выручит с его продажи более 30 млн евро, если включить в сумму бонусы. 25-летний португалец уже прошел медосмотр и близок к подписанию контракта.

Гуэдеш провел на «Месталье» пять сезонов, сначала на правах аренды с «ПСЖ», а затем и после подписания полноценного договора с представителями Ла Лиги. Тогда за него пришлось заплатить 40 млн евро.

Отметим, что это не первая убыточная сделка для «Валенсии». Левантийцы продали голкипера Яспера Силессена в «НЕК Неймеген» за миллион евро, потеряв на его уходе около 35 млн.