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«Валенсия» объявила об уходе Гуэдеша в «Вулверхэмптон»

08 Августа 2022 • 23:39 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Фулхэм
2.30 3.30 3.20
13.08 17:00

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш переезжает в Англию, где будет защищать цвета «Вулверхэмптона». О сделке официально объявил испанский клуб, который выручит с его продажи более 30 млн евро, если включить в сумму бонусы. 25-летний португалец уже прошел медосмотр и близок к подписанию контракта.

Гуэдеш провел на «Месталье» пять сезонов, сначала на правах аренды с «ПСЖ», а затем и после подписания полноценного договора с представителями Ла Лиги. Тогда за него пришлось заплатить 40 млн евро.

Отметим, что это не первая убыточная сделка для «Валенсии». Левантийцы продали голкипера Яспера Силессена в «НЕК Неймеген» за миллион евро, потеряв на его уходе около 35 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Вулверхэмптон Гонсалу Гуэдеш Трансферы футбола - лето 2022
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