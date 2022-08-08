Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» усилился капитаном «Вулверхэмптона»

08 Августа 2022 • 23:48 Комментировать
Астон Вилла
...
Эвертон
1.80 3.60 4.60
13.08 14:30

Капитан «Вулверхэмптона» Конор Коди сменил команду в самом начале нового сезона. 29-летний защитник перешёл в «Эвертон» на правах аренды и проведёт в Ливерпуле один сезон, по итогам которого «ириски» примут решение, выкупать его контракт у «волков» или нет.

Игрок оценивается в 25 миллионов евро. Примечательно, что он играл в «Вулверхэмптоне» практически без травм и дисквалификаций. В частности в прошлом сезоне Премьер-лиге защитник провел всё матчи и забил четыре гола.

Добавим, что Коди является воспитанником академии «Ливерпуля», также он играл в «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилде».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вулверхэмптон Конор Коди Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
08 Августа
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» усилился капитаном «Вулверхэмптона»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» объявила об уходе Гуэдеша в «Вулверхэмптон»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер уже прилетел в Лейпциг
22:10 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет перехватить трансферную цель «Челси» 2
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим 3
20:33 · Англия. Премьер-лига
​Какая команда АПЛ забила больше всех в 2022 году – лидер вас удивит
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта объяснил, почему не перешёл в «Барселону»
17:23 · Англия. Премьер-лига
PARI: "Манчестер Сити" — фаворит АПЛ. Но игроки ставят на "Ливерпуль"
16:15 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере хавбека «Ювентуса» 2
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Манчестер Сити» ищет дом перед трансфером в «Барселону» 1
15:47 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гуэдеша в клуб АПЛ уже согласован
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола сравнил Холанна с Месси 5
15:41 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ предложили 40 миллионов евро за Пино, но «Вильярреал» просит больше
15:34 · Англия. Премьер-лига
Морено: «Хочу поблагодарить «Ноттингем Форест» за интерес, но я решил остаться в «Бетисе»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Вернер обойдётся «РБ Лейпцигу» дешевле, чем предполагалось ранее
Все новости
Рекомендуем