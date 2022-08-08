«Эвертон» усилился капитаном «Вулверхэмптона»

Капитан «Вулверхэмптона» Конор Коди сменил команду в самом начале нового сезона. 29-летний защитник перешёл в «Эвертон» на правах аренды и проведёт в Ливерпуле один сезон, по итогам которого «ириски» примут решение, выкупать его контракт у «волков» или нет.

Игрок оценивается в 25 миллионов евро. Примечательно, что он играл в «Вулверхэмптоне» практически без травм и дисквалификаций. В частности в прошлом сезоне Премьер-лиге защитник провел всё матчи и забил четыре гола.

Добавим, что Коди является воспитанником академии «Ливерпуля», также он играл в «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилде».