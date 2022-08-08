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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» за 20 миллионов евро усилится защитником лондонского клуба

08 Августа 2022 • 13:14 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Фулхэм
2.30 3.35 3.20
13.08 17:00

Лондонский «Фулхэм» близок к приобретению защитника «Вест Хэма» Исса Диопа. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях утверждает, что клубы достигли полного соглашения по трансферу.

По сведениям источника, сумма сделки составит 20 миллионов евро. Сам футболист уже готов прибыть на тренировочную базу «дачников» для прохождения медицинского обследования.

Напомним, что Диоп потерял место в основном составе «Вест Хэма» с приходом в команду Курта Зума. Клуб уже давно был не против избавиться от француза, чтобы иметь возможность приобрести ему замену.

Диоп перешёл в «Вест Хэм» летом 2018 года из «Тулузы». С тех пор защитник провёл за «молотобойцев» 96 матчей в АПЛ, где отметился 6 голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вест Хэм Исса Диоп Трансферы футбола - лето 2022
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ФУЛХЭМ
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