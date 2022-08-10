Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп пополнил состав «Фулхэма». Об этом сообщает официальный сайт «дачников». Трудовой договор 25-летнего игрока с клубом рассчитан до 2027 года.

По сведениям Sky Sports, сумма трансфера составила 17,7 миллионов евро. Французский футболист выбрал 31-й игровой номер в новой для себя команде.

Диоп выступает за «Вест Хэм» с 2018 года, в который перебрался из «Тулузы». В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.