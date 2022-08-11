​Новичок «Фулхэма» Соломон выбыл на длительный срок

В игре Премьер-лиги против «Ливерпуля» за «Фулхэм» дебютировал полузащитник Манор Соломон. Он вышел на замену и провёл на поле около 25 минут. На следующий день на тренировочном занятии израильтянин получил травму колена. Об этом рассказал главный тренер «дачников» Марку Силва.

«В ближайшие дни Соломон перенесёт операцию из-за травмы колена. После хирургического вмешательства мы должны узнать сроки его возвращения. Но, судя по всему, он пропустит много времени», - сказал Силва, чьи слова приводятся на сайте «Фулхэма».

Напомним, что Манор Соломон приостановил контракт с «Шахтёром», воспользовавшись поправкой ФИФА.