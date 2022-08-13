Виллиан близок к возвращению в Англию

Бразильский вингер Виллиан, известный по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал», вот-вот вернётся в Европу.

Проведя на родине всего год, 34-летний футболист решил вернуться в Англию, где успешно зарекомендовал себя в прошлом. Как уже сообщалось ранее, Виллиан согласовал расторжение контракта с «Коринтиансом», а теперь стало известно о почти готовой договорённости с новым клубом – «Фулхэмом». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, переход бразильца в стан лондонцев находится на завершающей стадии.

Виллиан провёл более трёхсот матчей за «Челси», отметившись 61 голом и 62 результативными пасами. В составе «Арсенала» вингер забил один гол и семь раз ассистировал в 37 поединках.