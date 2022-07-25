Голеадор МЛС будет выступать в испанской «Жироне»

Вернувшаяся в высшую лигу испанского чемпионата Ла Лиги «Жирона» заручилась услугами лучшего голеадора прошлого сезона американской лиги МЛС в составе «Нью-Йорк Сити» - Валентина Кастельяноса.

В настоящий момент речь идет об арендном соглашении сроком на один сезон, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Другие условия контракта не сообщаются, но известно, что рыночная стоимость 23-летнего аргентинского игрока составляет не менее двенадцати миллионов евро.

Испанский чемпионат Ла Лиги начнется 12 августа, в первом туре «Жироне» предстоит сыграть в гостях с «Валенсией».