«Валенсия» в меньшинстве заслуженно переиграла «Жирону»

В новый сезон «Валенсия» вошла матчем против «Жироны» и выглядела достаточно неплохо. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном и учитывать то, что левантийцы сегодня играли в меньшинстве почти весь второй тайм из-за проступка защитника Эрая Джюмарта. Тем не менее, каталонцы ничего не смогли создать у чужих ворот, нанеся всего три удара за 90 минут. «Валенсия» же набрала три очка после результативного удара с 11 метров от Карлоса Солера.
Напомним, что полузащитник Денис Черышев уже покинул «Валенсию» на правах свободного агента.
Протокол игры
|(1:0) Солер Карлос45'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри• 56'Джюмарт Эрай• 52'Дьякаби Муктар•Васкес Хесус 69'73' (Лато Тони (73') •Муса Юнус•Гильямон Уго•Солер Карлос63' (Фулкье Димитри (63') •Кастильехо Самуэль73' (Макси Гомес (73') •Дуро Уго53' (Москера Кристиан (53') •Лино Сэмуел74' (Гонсалес Нико (74')
Хуан Карлос Мартин•Буэно Сантьяго•Давид Лопес62' (Стуани Кристиан (62') •Хуанпе Хуан•Коуто Ян 14'82' (Мартинес Арнау (82') •Фернандес Валери 45'62' (Уренья Оскар (62') •Террац Рамон74' (Эррера Янгель (74') •Гарсия Алеш•Рикельме Родриго•Сайс Самуэль 44'61' (Гутьеррес Мигель (61') •Кастельянос Валентин
14 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).