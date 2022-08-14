«Валенсия» в меньшинстве заслуженно переиграла «Жирону»

В новый сезон «Валенсия» вошла матчем против «Жироны» и выглядела достаточно неплохо. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном и учитывать то, что левантийцы сегодня играли в меньшинстве почти весь второй тайм из-за проступка защитника Эрая Джюмарта. Тем не менее, каталонцы ничего не смогли создать у чужих ворот, нанеся всего три удара за 90 минут. «Валенсия» же набрала три очка после результативного удара с 11 метров от Карлоса Солера.

Напомним, что полузащитник Денис Черышев уже покинул «Валенсию» на правах свободного агента.