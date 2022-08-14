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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» в меньшинстве заслуженно переиграла «Жирону»

14 Августа 2022 • 22:32 Комментировать
Валенсия
1:0
Жирона
окончен

В новый сезон «Валенсия» вошла матчем против «Жироны» и выглядела достаточно неплохо. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном и учитывать то, что левантийцы сегодня играли в меньшинстве почти весь второй тайм из-за проступка защитника Эрая Джюмарта. Тем не менее, каталонцы ничего не смогли создать у чужих ворот, нанеся всего три удара за 90 минут. «Валенсия» же набрала три очка после результативного удара с 11 метров от Карлоса Солера.

Напомним, что полузащитник Денис Черышев уже покинул «Валенсию» на правах свободного агента.

Протокол игры  
Валенсия1:0Жирона
(1:0) Солер Карлос45'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  56'Джюмарт Эрай  52'Дьякаби МуктарВаскес Хесус  69' 73' (Лато Тони ( 73') Муса ЮнусГильямон УгоСолер Карлос 63' (Фулкье Димитри ( 63') Кастильехо Самуэль 73' (Макси Гомес ( 73') Дуро Уго 53' (Москера Кристиан ( 53') Лино Сэмуел 74' (Гонсалес Нико ( 74')
Запасные: Франсиско МартинесАндре МаркосКоба КуандредиВальехо МануРиверо КристианХауме ДоменекРачич Урош
Хуан Карлос МартинБуэно СантьягоДавид Лопес 62' (Стуани Кристиан ( 62') Хуанпе ХуанКоуто Ян  14' 82' (Мартинес Арнау ( 82') Фернандес Валери  45' 62' (Уренья Оскар ( 62') Террац Рамон 74' (Эррера Янгель ( 74') Гарсия АлешРикельме РодригоСайс Самуэль  44' 61' (Гутьеррес Мигель ( 61') Кастельянос Валентин
Запасные: Виктор ПоМонхонелл ЭрикJoel Roca CasalsАртеро РикардСала Алекс
14 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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окончен Кадис 0:1 Реал Сосьедад 3.55 3.20 2.18
окончен Валенсия 1:0 Жирона 1.87 3.40 4.40
Идет 1 минута Альмерия 0:0 Реал Мадрид 7.20 4.80 1.42
15.08  18:30 Атлетик Б ... Мальорка 1.65 3.90 5.80
15.08  20:30 Хетафе ... Атлетико М 4.50 3.40 1.92
15.08  22:30 Бетис ... Эльче 1.48 4.60 6.80
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