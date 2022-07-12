«Жирона» засматривается на полузащитника «Барселоны»

В прошлом сезоне марокканский полузащитник «Барселоны» Эз Абде побегал по полю при Рональде Кумане - Адбе отличался старательностью, но действовал слишком прямолинейно и как-то бестолково, а потому сменивший Кумана Хави Эрнандес задвинул его куда подальше и к основному составу даже не подпускал.

Понимая, что такое положение вещей может сохраниться и впредь, Абде начал подыскивать себе удобные варианты, которые позволили бы не менять место жительства - и такой появился с возвращением в высшую лигу другой каталонской команды, «Жироны».

Как сообщает El Mundo Deportivo, интерес это взаимный - «Жирона» также готова к сотрудничеству и уже ведет переговоры с «Барселоной» по этому поводу.