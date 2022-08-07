Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гуэдеш собрался в клуб АПЛ

07 Августа 2022 • 02:35 Комментировать
Валенсия
...
Жирона
1.78 3.75 4.40
14.08 20:30

Испанской «Валенсии» не удастся удержать у себя талантливого португальского нападающего Гонсалу Гуэдеша, он получил очень щедрое предложение от клуба английской Премьер-лиги, сообщает El Mundo Deportivo. «Валенсия» просит за Гуэдеша 25 миллионов евро, и эта сумма уже отпугнула «Лидс». Но сейчас нашелся кто-то другой, готовый выложить за Гуэдеша эти деньги - и главный тренер клуба, итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, подтвердил информацию.

- В руководстве клуба мне сказали, что они получили огромное предложение по Гуэдешу от клуба английской Премьер-лиги, - заявил Гаттузо.

 Гуэдеш выступает за «Валенсию» с 2017 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Гонсалу Гуэдеш Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ ЖИРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
03:46 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Барселоны» готов перебраться в «Борнмут»
03:25 · Испания. Ла Лига
Хави: «Главная цель - порадовать людей»
02:35 · Испания. Ла Лига
Гуэдеш собрался в клуб АПЛ
01:52 · Испания. Сегунда
Льоренте может оказаться в хихонском «Спортинге»
06 Августа
19:41 · Испания. Ла Лига
​Диего Коста подпишет контракт с клубом из Мадрида слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
Алонсо получил разрешение пропустить матч против «Эвертона»
14:18 · Италия. Серия А
​Матч «Ювентус» - «Атлетико» отменён из-за ситуации в Израиле
12:56 · Италия. Серия А
Брозович пропустит игру с «Вильярреалом» из-за травмы
12:49 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг окончательно отказал «МЮ» 7
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже готовит предложение по де Йонгу
11:05 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг на следующей неделе покинет «Барселону» и перейдёт в топ-клуб АПЛ
10:59 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал клуб, который выбрал де Йонг
10:04 · Англия. Премьер-лига
У Влашича два варианта для продолжения карьеры
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, почему «Челси» не купил Кунде
09:01 · Италия. Серия А
Депай готов покинуть «Барселону» ради итальянского гранда
Все новости
Рекомендуем