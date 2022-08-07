Гуэдеш собрался в клуб АПЛ

Испанской «Валенсии» не удастся удержать у себя талантливого португальского нападающего Гонсалу Гуэдеша, он получил очень щедрое предложение от клуба английской Премьер-лиги, сообщает El Mundo Deportivo. «Валенсия» просит за Гуэдеша 25 миллионов евро, и эта сумма уже отпугнула «Лидс». Но сейчас нашелся кто-то другой, готовый выложить за Гуэдеша эти деньги - и главный тренер клуба, итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, подтвердил информацию.

- В руководстве клуба мне сказали, что они получили огромное предложение по Гуэдешу от клуба английской Премьер-лиги, - заявил Гаттузо.

Гуэдеш выступает за «Валенсию» с 2017 года.