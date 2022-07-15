Гаттузо требует усилений

Возглавивший чуть более месяца тому назад испанскую «Валенсию» итальянский специалист Дженнаро Гаттузо считает, что ему срочно нужны усиления. Ситуация напоминает то, что произошло с ним в «Фиорентине» - возглавив клуб, Дженнаро обнаружил, что ему не позволяют приобретать игроков. Тогда все закончилось быстрым расставанием.

Сейчас Дженнаро старается проявлять терпение, и пока пытается воздействовать на боссов в надежде, что ему позволят приобретать желаемых футболистов. Ему нравятся некоторые игроки «Милана», Кастильехо уже перебрался к Гаттузо, это же может сделать и Бакайоко. Еще одна цель - Маттео Наполитано, который собирается покинуть «Наполи», уточняет ITASportPress.