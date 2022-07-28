Погба рискует пропустить чемпионат мира: травма может оказаться гораздо более серьёзной, чем ожидалось

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может пропустить значительную часть сезона из-за травмы.

Согласно предварительным прогнозам, повреждение мениска вывело француза из строя на срок до двух месяцев. Однако, по данным Gazzetta, проблема может быть куда серьёзнее. Погба с высокой вероятностью не сможет избежать хирургического вмешательства, а восстановление займёт гораздо больше двух месяцев – 29-летний хавбек рискует пропустить весь остаток 2022 года, включая чемпионат мира в Катаре.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» в июле в качестве свободного агента. С 2016 по 2022 год он выступал за «Манчестер Юнайтед».