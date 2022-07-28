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Чемпионат Италии. Серия А

Погба рискует пропустить чемпионат мира: травма может оказаться гораздо более серьёзной, чем ожидалось

28 Июля 2022 • 01:43 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.70 6.60
15.08 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может пропустить значительную часть сезона из-за травмы.

Согласно предварительным прогнозам, повреждение мениска вывело француза из строя на срок до двух месяцев. Однако, по данным Gazzetta, проблема может быть куда серьёзнее. Погба с высокой вероятностью не сможет избежать хирургического вмешательства, а восстановление займёт гораздо больше двух месяцев – 29-летний хавбек рискует пропустить весь остаток 2022 года, включая чемпионат мира в Катаре.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» в июле в качестве свободного агента. С 2016 по 2022 год он выступал за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Чемпионат Мира Поль Погба
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