Защитник «Ювентуса» предпочитает остаться в Серии А, если клуб укажет ему на выход

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани имеет варианты продолжения карьеры в других итальянских клубах.

28-летний игрок не проходит в основной состав туринского гранда, поэтому может быть отпущен этим летом. Если «Ювентус» действительно выставит центрбека на трансфер, тот предпочтёт остаться в Италии, а не переезжать в зарубежный чемпионат, докладывает инсайдер Николо Скира. В подписании футболиста в настоящий момент заинтересованы «Сампдория» и «Верона».

Даниэле Ругани защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. В общей сложности на его счету 119 матчей и десять забитых мячей за «старую синьору».