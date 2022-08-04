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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Ювентуса» предпочитает остаться в Серии А, если клуб укажет ему на выход

04 Августа 2022 • 23:11 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.40
15.08 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани имеет варианты продолжения карьеры в других итальянских клубах.

28-летний игрок не проходит в основной состав туринского гранда, поэтому может быть отпущен этим летом. Если «Ювентус» действительно выставит центрбека на трансфер, тот предпочтёт остаться в Италии, а не переезжать в зарубежный чемпионат, докладывает инсайдер Николо Скира. В подписании футболиста в настоящий момент заинтересованы «Сампдория» и «Верона».

Даниэле Ругани защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. В общей сложности на его счету 119 матчей и десять забитых мячей за «старую синьору».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Сампдория Даниэле Ругани Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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