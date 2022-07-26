Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи

26 Июля 2022 • 17:48 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1.65 3.90 5.20
06.08 17:00

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Аарону Ремзи, сообщает Sun Sport.

Ранее стало известно, что туринцы договорились о досрочном расторжении контракта с 31-летним валлийцем, который защищал цвета «Ювентуса» с лета 2019 года. После того как Ремзи официально станет свободным агентом, другие клубы смогут заключить с ним соглашение. Напомним, что в Англии хавбек на протяжении 11 лет выступал за лондонский «Арсенал».

Вторую часть минувшего сезона Ремзи провёл на правах аренды в «Рейнджерс», отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 13 проведённых матчах за шотландский клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глазго Рейнджерс Ноттингем Форест Аарон Ремзи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:48 · Англия. Премьер-лига
Эриксен сообщил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать Роналду, несмотря на незаинтересованность Тухеля в португальце
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает общаться с «ПСЖ» по трансферу Кимпембе
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Капитан «Лестера» Шмейхель согласился на трансфер в клуб из Франции
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Кейн открыт к переговорам с «Тоттенхэмом»
17:15 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему де Йонга не привлекает переход в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон приехал на базу «Манчестер Юнайтед» не из-за Роналду
16:27 · Англия. Премьер-лига
Азар сообщил, в игре против какого футболиста в АПЛ ему пришлось сложнее всего
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» усилится полузащитником «Штутгарта» Мангаля
16:17 · Англия. Премьер-лига
Лено приближается к трансферу в другой лондонский клуб
16:13 · Англия. Премьер-лига
Алиссон близок к возвращению в строй после травмы
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не делал предложений по Тилемансу из-за повреждения игрока
15:54 · Англия. Премьер-лига
Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
Все новости
Рекомендуем