«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Аарону Ремзи, сообщает Sun Sport.

Ранее стало известно, что туринцы договорились о досрочном расторжении контракта с 31-летним валлийцем, который защищал цвета «Ювентуса» с лета 2019 года. После того как Ремзи официально станет свободным агентом, другие клубы смогут заключить с ним соглашение. Напомним, что в Англии хавбек на протяжении 11 лет выступал за лондонский «Арсенал».

Вторую часть минувшего сезона Ремзи провёл на правах аренды в «Рейнджерс», отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 13 проведённых матчах за шотландский клуб.