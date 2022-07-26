Погба получил травму и пропустит два месяца

Неприятные новости для поклонников туринского «Ювентуса» - Поль Погба получил травму, он будет вынужден лечь под операционный нож. Французский полузащитник, вернувшийся в туринский клуб, получил травму мениска. Сроки восстановления - как минимум два месяца.

Это означает, что Поль пропустит не только первые пять-шесть туров итальянского чемпионата, но и первые матчи группового раунда Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии в Серии А стартует 13 августа, свой первый матч «Ювентус» сыграет против «Сассуоло». В прошлом сезоне «Ювентус» занял четвертое место, а Погба выступал в «Манчестер Юнайтед».