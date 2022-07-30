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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «Всегда мечтал стать капитаном «Ювентуса»

30 Июля 2022 • 23:10 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.70 6.50
15.08 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рад стать преемником Джоджо Кьеллини в качестве капитана «старой синьоры».

«Я всегда мечтал носить капитанскую повязку в «Ювентусе», и теперь это наконец-то произошло, – рассказывает 35-летний футболист. – Моя следующая цель – произвести хорошее впечатление в роли капитана команды. Мы в «Ювентусе» снова хотим стать той грозной силой, которой были в наши лучшие годы», – заявил Бонуччи.

Леонардо Бонуччи провёл 474 матча за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись 35 голами. Контракт опытного центрбека с туринцами рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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