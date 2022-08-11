«Ювентус» рассматривает трёх статусных нападающих на роль напарника Влаховича

«Ювентус» продолжает искать форварда в пару к Душану Влаховичу.

Помимо Мемфиса Депая, об интересе к которому уже неоднократно сообщалось, в списке боссов «старой синьоры» в настоящий момент значатся Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед» и Аркадиуш Милик из «Марселя», утверждает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Таким образом, если «Барселона» не отпустит Депая в Турин, «бьянконери» сосредоточатся на подписании одного из двух других кандидатов.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Милика и 26-летнего Марсьяля в 16 млн евро, а Депая – в 35 млн. Голландец может достаться «Ювентусу» в качестве свободного агента, если расторгнет договор с «Барселоной».