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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает трёх статусных нападающих на роль напарника Влаховича

11 Августа 2022 • 02:01 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

«Ювентус» продолжает искать форварда в пару к Душану Влаховичу.

Помимо Мемфиса Депая, об интересе к которому уже неоднократно сообщалось, в списке боссов «старой синьоры» в настоящий момент значатся Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед» и Аркадиуш Милик из «Марселя», утверждает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Таким образом, если «Барселона» не отпустит Депая в Турин, «бьянконери» сосредоточатся на подписании одного из двух других кандидатов.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Милика и 26-летнего Марсьяля в 16 млн евро, а Депая – в 35 млн. Голландец может достаться «Ювентусу» в качестве свободного агента, если расторгнет договор с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Барселона Манчестер Юнайтед Аркадиуш Милик Мемфис Депай Антони Марсьяль Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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