Агент: «В 2018 году Головин мог перейти в «Ювентус»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о готовности российского футболиста к предстоящему сезону.

Клюев сообщил, что Головин чувствует себя хорошо и не испытывает проблем с травмами, которые у него были ранее. Также агент подтвердил, что игрок в 2018 году мог перейти в «Ювентус».

«Мог ли Головин перейти не в «Монако», а в «Ювентус»? Да, и не только в «Ювентус», — приводит слова Клюева Metaratings.

По мнению агента, его клиент легко бы смог адаптироваться к итальянскому стилю.

В минувшем сезоне 26-летний Головин провёл в составе «Монако» 40 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.