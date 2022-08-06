Костич ждёт своего перехода в итальянскую команду

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич по-прежнему ждёт, когда немецкая команда согласует его трансфер в туринский «Ювентус». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время «старая синьора» обратится к «Айнтрахту» с новым предложением.

Сам Костич ради перехода в «Ювентус» уже успел отказать лондонскому «Вест Хэму». «Молотобойцы» смирились с решением игрока и почти завершили трансфер Максвелла Корне из «Бёрнли», который стал альтернативой сербу.

Прошлым летом Костич мог оказаться в римском «Лацио», но трансфер не состоялся в дедлайн из-за того, что сотрудник «Айнтрахта» отправил документы на неверный адрес электронной почты.