Влахович забил свой десятый гол в составе

Первый тур начавшегося итальянского чемпионата Серии А завершается матчем между туринским «Ювентусом» и «Сассуоло». В конце первого тайма туринцам удалось заработать пенальти - это получилось благодаря усилиям активного сербского нападающего Душана Влаховича.

Он сам и реализовал пенальти, забив свой десятый гол с момента перехода в «Ювентус» минувшей зимой. Впрочем, в Серии А есть двое игроков, забивших за этот временной отрезок больше - Лаутаро Мартинес из «Интера» с 13-ю голами и Чиро Иммобиле из «Лацио» с 12-ю.

Напомним, что турнский клуб заплатил за него около 70 миллионов евро «Фиорентине».

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