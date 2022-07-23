Куадрадо: «Рождается очень сильный «Ювентус»

В своем первом матче в ходе американского турне «Ювентус» обыграл мексиканский «Чивас» со счетом 2:0. Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо считает, что «Ювентус» стал гораздо сильнее по отношению к прошлому году, когда у команды были большие проблемы в атаке и она заняла лишь четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.

- Приятный вечер, хотя это всего лишь товарищеский матч. «Чивас» - хороший соперник. Рождается очень сильный «Ювентус», в котором много сильных игроков, в котором сильные новички. Что нам говорит сейчас тренер? Бегать, бегать и еще раз бегать, - цитирует Куадрадо ITASportPress.