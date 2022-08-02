Во вторник окончательно станет ясно, сколько времени пропустит Погба - есть два варианта

Во вторник Поля Погба еще раз осмотрит в Лионе профессор Бертран Соннери-Коте - специалист, который восстанавливал крестообразные связки Ибрагимовичу.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Погба получил повреждение в зоне, в которой очень много сосудов, и там необходимо будет поработать в том числе и хирургической иглой. Полноценное восстановление займет от трех до пяти месяцев, и это означает, что Погба пропустит чемпионат мира.

Но есть еще вариант - артроскопическое удаление части мениска, после чего восстановление займет не более двух месяцев, однако этот вариант более рискован в среднесрочной перспективе, и, теоретически, в будущем может создать другие проблемы.