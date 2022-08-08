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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны выбыл из строя минимум на 20 дней

08 Августа 2022 • 15:52 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45
Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны пропустит старт сезона в итальянской Серии А. Согласно инсайдам от журналиста Ромео Агрести, поляк получил травму во время вчерашнего товарищеского матча против мадридского «Атлетико».

Сегодня утром Щесны прошёл сканирование, которое показало повреждение приводящей мышцы левого бедра. Таким образом футболист по предварительным данным останется вне игры минимум на 20 дней.

32-летний Щесны уже с 2017 года является первым номером на воротах «Ювентуса». Нынешний контракт футболиста с туринской командой рассчитан до окончания сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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