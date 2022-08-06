«Айнтрахт» установил ценник на Костича

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может перейти в «Ювентус».

По сведениям журналиста Патрика Бергера, немецкий клуб требует от «старой синьоры» 15 миллионов евро за трансфер 29-летнего серба. Отмечается, что футболист может остаться в команде, заключив новый трудовой договор с «Айнтрахтом» на очень выгодных условиях.

Сообщается, что сам Костич уже согласовал условия контракта с «Ювентусом». Его зарплата в новом клубе может составить 2,7 миллиона евро в год без учета бонусов, а соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Стоит отметить, что согласно данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.