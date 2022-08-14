Аллегри: «Хотим хорошо начать чемпионат»

Туринский «Ювентус» готовится к первому матчу в новом сезоне итальянской Серии А, команда Массимилиано Аллегри сразится в понедельник с «Сассуоло». «Неро-верди» - соперник, который может огорчить в самом начале чемпионата, как это было в 2018 году с миланским «Интером».

Поэтому Аллегри держит ухо востро, призывая своих футболистов к бдительности для того, чтобы начать чемпионат наилучшим образом.

- Мы хорошо поработали в последние два месяца, но сейчас важно хорошо сыграть в официальном матче. Нам нужны три очка, мы ждем полный стадион и будем сражаться ха победу, - цитирует Аллегри ITASportPress.