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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Хотим хорошо начать чемпионат»

14 Августа 2022 • 20:29 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.70 6.40
15.08 21:45

Туринский «Ювентус» готовится к первому матчу в новом сезоне итальянской Серии А, команда Массимилиано Аллегри сразится в понедельник с «Сассуоло». «Неро-верди» - соперник, который может огорчить в самом начале чемпионата, как это было в 2018 году с миланским «Интером».

Поэтому Аллегри держит ухо востро, призывая своих футболистов к бдительности для того, чтобы начать чемпионат наилучшим образом.

- Мы хорошо поработали в последние два месяца, но сейчас важно хорошо сыграть в официальном матче. Нам нужны три очка, мы ждем полный стадион и будем сражаться ха победу, - цитирует Аллегри ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло
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Идет 89 минута Фиорентина 2:2 Кремонезе 1.38 5.00 8.00
Идет 93 минута Лацио 2:1 Болонья 1.57 4.20 5.60
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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