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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович: «Рад играть с Костичем в «Ювентусе»

 
16 Августа 2022 • 02:31 Комментировать
Ювентус
3:0
Сассуоло
окончен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович доволен появлением в команде своего товарища по сборной Сербии.

Филип Костич перебрался в «Ювентус» менее недели назад из немецкого «Айнтрахта» за 12 млн евро. Серб дебютировал за «старую синьору», выйдя на замену в матче первого тура Серии А против «Сассуоло» (3:0). Одним из героев встречи стал Душан Влахович, оформивший дубль.

«Мы вместе выступаем за сборную Сербии, и мне очень приятно, что теперь он здесь, – делится мнением о приходе Костича 22-летний нападающий. – В «Ювентусе» создаётся благоприятная атмосфера, но это только начало. Мы выиграли первую игру, и нам нужно сохранять спокойствие и уверенность в своих силах», – добавил Влахович.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич Душан Влахович
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