Аллегри – о 0:4 от «Атлетико»: «Это пойдёт нам на пользу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в предсезонном матче против мадридского «Атлетико» (0:4).

«Это поражение пойдёт нам на пользу. «Атлетико» определённо находится на более продвинутой стадии предсезонной подготовки, но мы не будем оправдываться. Единственное решение – сосредоточиться и наилучшим образом подготовиться к матчу первого тура Серии А, – рассказывает рулевой «старой синьоры» в интервью Sky Sport Italia. – Мы должны извлекать плюсы из разочаровывающих моментов. У нас остаётся неделя на подготовку – прежде всего моральную. В официальных матчах подход будет совсем другим», – заявил Аллегри.