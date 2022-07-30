Влахович: «Я не эталон, а вот Джокович — пример для всех нас»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился мнением о своём соотечественнике, теннисисте Новаке Джоковиче, который на сегодняшний день возглавляет рейтинг ATP, являясь первой ракеткой мира.

22-летний форвард назвал Джоковича примером для всех, отметив его психологическую устойчивость и отношение к тренировочному процессу.

«Я не считаю себя эталоном, потому что впереди ещё так много работы, а Джокович — пример для всех нас. Приятно быть его соотечественником: я надеюсь, он сможет выиграть больше трофеев и достичь всех своих целей», — цитирует Влаховича Tennis World USA.

Футболист также рассказал, что Джокович поздравил его с переходом из «Фиорентины» в «Ювентус» в начале текущего года.

В минувшем сезоне за два итальянских клуба Влахович провёл в общей сложности 45 матчей, забив 29 мячей и отдав шесть результативных передач.