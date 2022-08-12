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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» предлагает «Ювентусу» забрать Роналду обратно

12 Августа 2022 • 03:15 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Португальский нападающий Криштиану Роналду может вернуться в туринский «Ювентус», в составе которого выступал с 2018 по 2021 год. Как сообщает итальянский репортер Паоло Паганини, Роналду может стать частью сделки по Адриену Рабио. При этом «Ювентус» не склонен к сделке, но агент Роналду Жорже Мендеш не оставляет надежд пристроить своего подопечного в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов, что, напомним, является крайне важным для Роналду.

Чемпионат Италии начнется уже в предстоящие выходные, в первом туре «Ювентус» примет в домашнем матче «Сассуоло», это случится 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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