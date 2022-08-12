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Чемпионат Германии. Бундеслига

Костич – игрок «Ювентуса» официально

12 Августа 2022 • 15:43 Комментировать
Герта
...
Айнтрахт Фр
3.00 3.50 2.30
Через 23 ч. 42 мин.

«Ювентус» официально объявил о трансфере Филипа Костича из франкфуртского «Айнтрахта». Согласно заявлению клуба, футболист сборной Сербии подписал со «старой синьорой» контракт до 2026 года.

В обратную сторону в аренду должен последовать молодой футболист «Ювентуса» Лука Пеллегрини. Об этом оба клуба договорились в рамках сделки по переходу Костича.

Сам Филип ранее отказался переходить в лондонский «Вест Хэм». Полузащитник хотел перейти в топ-клуб, который удовлетворит его финансовые запросы.

В «Ювентусе» Костич воссоединится со своим партнёром по сборной Сербии Душаном Влаховичем.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Айнтрахт Франкфурт Филип Костич Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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