«Ювентус» официально объявил о трансфере Филипа Костича из франкфуртского «Айнтрахта». Согласно заявлению клуба, футболист сборной Сербии подписал со «старой синьорой» контракт до 2026 года.

В обратную сторону в аренду должен последовать молодой футболист «Ювентуса» Лука Пеллегрини. Об этом оба клуба договорились в рамках сделки по переходу Костича.

Сам Филип ранее отказался переходить в лондонский «Вест Хэм». Полузащитник хотел перейти в топ-клуб, который удовлетворит его финансовые запросы.

В «Ювентусе» Костич воссоединится со своим партнёром по сборной Сербии Душаном Влаховичем.