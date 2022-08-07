«Ювентус» начал переговоры по полузащитнику сборной Италии

«Ювентус» надеется усилить состав полузащитником «Сассуоло» Давиде Фраттези.

В подписании 22-летнего хавбека также заинтересованы «Милан» и «Рома», а «россонери», по данным итальянских СМИ, даже предлагали «Сассуоло» вариант с арендой. Согласно сведениям Джанлуки ди Марцио, «Ювентус» нацелен выиграть борьбу за Фраттези, уже начав переговоры с руководством «нероверди». Перспективный итальянец считается приоритетной опцией на рынке для «старой синьоры».

Давиде Фраттези стал автором четырёх голов и четырёх результативных передач в 36 поединках прошедшего розыгрыша Серии А. В составе сборной Италии полузащитник дебютировал в июне текущего года.