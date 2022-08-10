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Чемпионат Италии. Серия А

Вице-президент «Галатасарая»: «Ювентус» предлагал Мертенсу 5 млн в год, но он перешёл к нам»

10 Августа 2022 • 00:02 Комментировать
Галатасарай
...
Гиресунспор
1.58 4.15 5.60
13.08 21:45

Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур заявил, что Дрис Мертенс предпочёл турецкий клуб «Ювентусу».

Мертенс покинул «Наполи» по окончании сезона 2021/22, не договорившись об условиях нового контракта. Став свободным агентом, бельгиец решил продолжить карьеру в Турции.

«Я своими глазами видел, что «Ювентус» предлагал ему контракт с зарплатой в 5 млн евро, – цитирует Football Italia Тимура. – Но он не хотел заканчивать карьеру в стане принципиального соперника «Наполи», поэтому отказал «Ювентусу», чтобы перейти к нам».

Дрис Мертенс защищал цвета «Наполи» на протяжении девяти лет, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус Наполи Дрис Мертенс
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