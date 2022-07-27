«Ювентус» нашёл дорогостоящую замену травмированному Погба

В связи с травмой Поля Погба «Ювентус» рассматривает возможность подписания Сергея Милинковича-Савича.

Французский хавбек, недавно перешедший в «Ювентус» в качестве свободного агента, получил травму, из-за которой может пропустить около двух месяцев. Данное обстоятельство вынудило туринцев в срочном порядке искать другого статусного игрока для усиления средней линии. По данным журналиста Марчелло Кирико, руководство «старой синьоры» уже обратилось к «Лацио» по вопросу перехода Сергея Милинковича-Савича. Речь идёт об аренде с обязательством выкупа за 50 млн евро при определённых условиях.

В услугах 27-летнего серба также заинтересованы английские клубы. Transfermarkt оценивает звезду «Лацио» в 70 млн евро.