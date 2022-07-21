«Тут тебе не «Торино» - Каннаваро предупредил Бремера

Бразильский защитник Глейсон Бремер присоединился к «Ювентусу», причем ранее он выступал в составе «Торино». Бывший защитник туринского гранда, обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, Фабио Каннаваро, решил предупредить Бремера. По его словам, выступать за «Ювентус» - это совсем другое дело.

- Я думал, он уйдет в «Интер». Но, видимо, «Ювентус» хорошо заработал на продаже Маттайса де Лихта и смог позволить себе покупку. Бремер - лучший защитник прошлого сезона, есть техника, есть и сила. Но играть за «Ювентус» - это совсем другое дело. Это не «Торино», - предупредил бразильца Каннаваро в интервью ITASportPress.

«Ювентус» начнет свои выступления в новом сезоне чемпионата Италии 15 августа.