Сенников высказался об игре «Локомотива» после отставки Циннбауэра

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об изменениях в игре «железнодорожников» после отставки Йозефа Циннбауэра.

«Не могу сказать, что игра намного улучшилась, но на поле есть дисциплина, есть подсказ. Есть опытные игроки Гилерме и Баринов, которые умеют руководить партнерами на поле», — цитирует Сенникова Rusfootball.

Напомним, ранее «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера и назначил Андрея Фёдорова исполняющим обязанности наставника команды. Помимо этого, в тренерский штаб вошли Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

По информации СМИ, новым рулевым столичного клуба станет Михаил Галактионов.