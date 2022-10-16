Булыкин отреагировал на возвращение Лоськова и Пашинина в «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «железнодорожников».

«Я всегда за то, чтобы бывшие легенды клуба были в структуре «Локомотива». А Пашинин и Лоськов уже показали, насколько гармоничны они могут быть на тренерском мостике», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

При этом экс-игрок заявил, что в клубе сейчас идут поиски нового главного тренера, поэтому никто не знает, логично ли приглашать людей в тренерский штаб, ведь они могут не подойти новому наставнику.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 13 матчей.