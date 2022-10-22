Пивоваров: «Посвящаем победу Яшину»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. Это случилось аккурат в день рождения легендарного Льва Яшина, и потому генеральный директор клуба Павел Пивоваров заявил, что успех бело-голубых посвящается именно Яшину.

- Конечно, победу посвящаем Льву Яшину. Очень важная игра для нас, у нас хорошая структура игры. Мы доминировали весь матч, много было возможностей, моментов, Федя Смолов забил 100-й гол. В общем, для «Динамо» сегодня праздник, - цитирует слова Пивоварова новостное агентство ТАСС.