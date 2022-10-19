Керк — об уходе Цорна: «Лично для меня ничего не поменялось»

Форвард столичного «Локомотива» Джирано Керк высказался о смене руководящего состава в коллективе «железнодорожников».

«Новый тренер и руководство? Я бы назвал этот период новой эрой для «Локо». Нехорошо, что мы занимаем такое место в таблице. Мы хотим исправить ситуацию. Уход Цорна? Это решение клуба. Лично для меня ничего не поменялось», — заявил нидерландский футболист в интервью Sport24.

Напомним, что в начале октября стало известно об отставке главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра и спортивного директора клуба Томаса Цорна. Чуть позже свой пост оставил и Александр Плутник.

Новый наставник «железнодорожников» будет объявлен позже. Слухи связывают Михаила Галактионова с тренерским местом на «РЖД Арене».

