Куликов: Хочется верить, что «Локомотив» вылезет из зоны стыковых матчей

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне РПЛ.

«Хорошо, что выиграли два матча, готовимся уже к «Динамо». Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперед, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, у нас все получится», — приводит слова Куликова «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 13-ти туров.