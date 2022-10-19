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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Куликов: Хочется верить, что «Локомотив» вылезет из зоны стыковых матчей

19 Октября 2022 • 17:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне РПЛ.

«Хорошо, что выиграли два матча, готовимся уже к «Динамо». Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперед, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, у нас все получится», — приводит слова Куликова «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 13-ти туров.

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Локомотив Москва Динамо Москва Даниил Куликов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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