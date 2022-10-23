Бышовец оценил результат дерби «Локомотив» - «Динамо»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался о гостевой победе «Динамо» над «Локомотивом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» отпраздновали успех со счетом 3:1.

«Динамо» победило заслуженно. В команде наблюдается динамика становления тактики главного тренера. «Динамо» выглядело намного острее», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

После вчерашней победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Локомотив» с 12 баллами располагается в зоне переходных матчей.

В следующем туре «бело-голубые» сыграют с «Химками», а «Локо» - с ЦСКА.