Форвард «Локомотива» Игнатьев: «Психологически тяжело находиться на дне таблицы»

Форвард столичного «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Психологически тяжело находиться на дне таблицы. На самом деле, у нас хорошие футболисты в команде. Мы не должны находиться внизу, нужно выбираться оттуда», - передает слова нападающего издание «Известия».

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 очков и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.