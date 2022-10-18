Гонтарь положительно оценивает гипотетический выбор Галактионова в качестве тренера «Локомотива»

Бывший вратарь московского «Динамо» Николай Гонтарь, ныне также работающий в структуре клуба, положительно оценивает Михаила Галактионова, которого считают возможным претендентом на должность наставника московского «Локомотива». Гонтарь считает Галактионова вдумчивым и грамотным специалистом, уже опытным.

- В плане серьезности у Михаила всё нормально. Вдумчивый и грамотный тренер со знанием особенностей современного футбола. Уже где-то поработал. Есть определённый опыт, - цитирует слова Гонтаря «РБ Спорт».

Сейчас Галактионов работает с нижегородским клубом «Пари НН»