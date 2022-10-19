Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леонченко не покинет пост гендиректора «Локомотива»

19 Октября 2022 • 17:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Владимир Леонченко сохранит пост генерального директора «Локомотива». Об этом сообщил член совета директоров московского клуба Салман Бабаев.

«Конечно, генеральный директор остается на своём посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит. Как член совета директоров, думаю: всё будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», — приводят слова Бабаева «Известия».

Напомним, ранее «Локомотив» покинули председатель совета директоров клуба Александр Плутник, спортивный директор Томас Цорн и главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
18:59 · Кубок России
Как «Оренбург» и «Ахмат» забивали на любой вкус - видео видео
18:52 · Россия. Премьер-лига
Иван Куарезма: «Россия — огромная страна, к таким расстояниям нужно привыкать»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил перформанс Чалова против «Спартака»
18:07 · Кубок России
Сторожук: «Глупейшие пенальти, глупейшие ошибки не позволяют одержать победу»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Федотов ответил на вопрос о проблемах из-за отсутствия Дивеева
18:03 · Кубок России
Галактионов: «Девять изменений в составе - это шанс для других игроков»
17:58 · Кубок России
Нагучев: «Воронеж — один из самых спартаковских городов в нашей стране»
17:55 · Кубок России
Пятибратов: «Спартак» меняется даже по ходу матчей»
17:55 · Кубок России
Известны причины отсутствия Джикии на матче против «Факела»
17:50 · Кубок России
Абаскаль назвал сильные стороны дебютанта «Спартака» Зорина
17:48 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «В обороне нам пока не хватает людей»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Куликов: Хочется верить, что «Локомотив» вылезет из зоны стыковых матчей
17:36 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о голе Зиньковского: «Шансов у Акинфеева не было»
17:34 · Кубок России
«Оренбург» добыл волевую победу в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» 1
17:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Не думаю, что чемпионат России будет приостановлен
Все новости
Рекомендуем