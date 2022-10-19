Леонченко не покинет пост гендиректора «Локомотива»

Владимир Леонченко сохранит пост генерального директора «Локомотива». Об этом сообщил член совета директоров московского клуба Салман Бабаев.

«Конечно, генеральный директор остается на своём посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит. Как член совета директоров, думаю: всё будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», — приводят слова Бабаева «Известия».

Напомним, ранее «Локомотив» покинули председатель совета директоров клуба Александр Плутник, спортивный директор Томас Цорн и главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.