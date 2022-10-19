Форвард «Локомотива» Керк высказался о дерби с «Динамо»

Нападающий столичного «Локомотива» Джирано Керк высказался о грядущем противостоянии с московским «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы продолжаем работать. Эта хорошая команда. Мы должны бороться в каждом матче, тем более в данный момент, так что будем работать», - передает слова легионера «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 по местному времени.

После 13 туров «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, а «бело-голубые» идут на восьмой строчке.