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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Локомотива» Керк высказался о дерби с «Динамо»

19 Октября 2022 • 08:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Нападающий столичного «Локомотива» Джирано Керк высказался о грядущем противостоянии с московским «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы продолжаем работать. Эта хорошая команда. Мы должны бороться в каждом матче, тем более в данный момент, так что будем работать», - передает слова легионера «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 по местному времени.

После 13 туров «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, а «бело-голубые» идут на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Джирано Керк
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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