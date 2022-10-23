​Даса допускает вылет «Локомотива» в Первую лигу

Футболист «Динамо» Эли Даса после победы над «Локомотивом» (3:1) ответил на вопрос, могут ли «железнодорожники» по итогам нынешнего сезона оказаться в Первой лиге.

«Я не знаю. Всё возможно в футболе. Абсолютно всё», - высказался Даса, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги России 14-е место, то есть находится в зоне переходных матчей. Зону прямого вылета «железнодорожники» опережают всего лишь на три зачётных балла.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» снова ждёт дерби – против ЦСКА.