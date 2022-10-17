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Гонтарь высказался о возможном уходе Галактионова из «Пари НН»

17 Октября 2022 • 14:59 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
22.10 14:00

Тренера академии «Динамо» Николай Гонтарь поделился мнением о возможном уходе Михаила Галактионов с поста наставника «Пари НН».

- Если Галактионов уйдет из «Пари НН», то бросит команду, которая в него поверила? — вопрос тренеру.

- Вы мыслите какими-то категориями, для меня непонятными. Что, Галактионов такой патриот Нижнего Новгорода? — сказал Гонтарь «РБ Спорту».

Эксперт заявил, что когда тренер начинает свой путь, то он не может всегда находиться в одном городе, все зависит от работодателя.

Ранее сообщалось, что Галактионов покинет «Пари НН» и станет новым главным тренером «Локомотива» в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Гонтарь Михаил Галактионов Пари НН
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