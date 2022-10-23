Лаксальт отреагировал на 100-й гол Смолова в РПЛ

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о 100-м голе нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова в РПЛ.

Напомним, 32-летний форвард забил первый мяч «Динамо» в игре 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:1), реализовав пенальти в первом тайме.

«Конечно, это великолепный результат для нападающего. Забить 100 мячей в Премьер-лиге нелегко для любого футболиста. Смолов великолепный игрок, он обладает хорошими качествами. Надеюсь, что он продолжит много забивать и принесёт пользу «Динамо», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

В текущем сезоне Смолов провёл в составе «Динамо» 15 матчей, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач. Ранее нападающий также защищал цвета «Локомотива», «Краснодара», «Урала» и «Анжи».