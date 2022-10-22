Смолов сравнял счёт в матче с «Локомотивом», забив свой сотый гол

В матче 14-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Динамо» стремительно развиваются события. Уже на первой минуте Франсуа Камано замкнул дальнюю штангу. Ближе к концу тайма соперник перевернул ход матча. Фёдор Смолов с 11-метрового развел по углам голкипера и мяч, забив свой сотый мяч в Премьер-лиге. Вскоре Денис Макаров зарядил в дальний угол, вратарь «Локомотива» среагировал, но Арсен Звахарян был первым на добивании. Правда, гол отменили из-за позиции Фёдора Смолова, который был в пассивном офсайде.

Счёт на табло 1:1, «Динамо» с 21 очком идет на шестом месте, «Локомотив» (13) - делит 11-е место.