Лещук сообщил о жёстком разговоре в «Динамо», который состоялся на этой неделе

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о жёстком разговоре, который состоялся внутри команды на этой неделе.

Напомним, после 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» набрали 20 очков и сейчас занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошёл. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться», — приводят слова Лещука «Известия».

Голкипер не стал называть фамилию игрока, который инициировал данную беседу, но отметил, что она произошла в присутствии тренерского штаба команды, который прислушался к своим подопечным.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт сегодня, 22 октября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.